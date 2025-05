Corriere dello Sport | Con te Ag4in | Conte resta al Napoli De Laurentiis lo blinda e promette un futuro da protagonista

Antonio Conte resta al Napoli! De Laurentiis lo blinda promettendo un futuro da protagonista. Questa scelta non è solo una vittoria per il club, ma segna un trend nel calcio moderno: la stabilità tecnica è fondamentale per costruire squadre vincenti. Con Conte in panchina, i partenopei sognano grandi traguardi. Sarà l’inizio di un’era dorata? Non perdere di vista il Napoli, la sua rivoluzione è appena cominciata!

"> NAPOLI – Antonio Conte resta. Il capolista non se ne va. Con una mossa decisiva, il presidente Aurelio De Laurentiis ha convinto l’allenatore con la stella – cinque scudetti su sei campionati in Serie A – a proseguire la sua avventura in azzurro. Lo scrive chiaramente Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sottolineando come Conte sarà ancora al timone del Napoli campione d’Italia, pronto a difendere il titolo, guidare il gruppo in Champions League, e competere su tutti i fronti: Coppa Italia, Supercoppa e campionato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “«Con te, Ag4in»: Conte resta al Napoli. De Laurentiis lo blinda e promette un futuro da protagonista”

Serie A, si riapre la lotta scudetto: il Napoli frena, ma in quota Conte resta avanti sull'Inter

La Serie A si riapre con una lotta scudetto avvincente: il Napoli frena contro il Genoa, lasciando spazio a nuove opportunità.

