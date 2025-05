Corri il nuovo singolo della band perugina Hellvillum

In un'epoca in cui la produttività è diventata un mantra, i Hellvillum ci invitano a riflettere con il loro nuovo singolo "Corri". La band perugina esplora la frenesia della vita moderna, dove ci sentiamo costantemente obbligati a fare di più. Ma è davvero questa corsa che ci rende felici? Scopri come la loro musica ci spinge a fermarci e a ripensare il nostro concetto di successo. Non perdere l’occasione di ascoltarli!

Così la band umbra presenta il nuovo lavoro: “Corri” è la sensazione, che diventa quasi necessità, di sentirci in obbligo di occupare il nostro tempo attivamente, per non avere sensi di colpa, per essere produttivi ad ogni costo, in ogni momento. E’ una corsa contro noi stessi, contro i nostri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - “Corri”, il nuovo singolo della band perugina Hellvillum

Nasce un nuovo festival e “La musica ribolle“: "Diamo un palco alle band degli studenti"

Nasce "La musica ribolle", un festival dedicato agli studenti delle scuole superiori che offre loro un palcoscenico per esprimere il proprio talento.

