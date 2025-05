cornegliano laudense si incendia il furgone e le fiamme attaccano un capannone

Un incendio ha colpito un'azienda a Cornegliano Laudense, trasformando un tranquillo venerdì sera in un'emergenza. Le fiamme, partite da un furgone, hanno minacciato anche il tetto del capannone. Questo evento ci ricorda l'importanza della sicurezza nelle strutture aziendali, mentre il mondo si confronta con la crescente incidenza di incendi industriali. La prontezza dei vigili del fuoco è cruciale: ogni secondo conta. Rimanete informati!

Cornegliano Laudense (Lodi), 30 maggio 2025- Incendio in una ditta di Cornegliano Laudense, coinvolti un furgone e il tetto dell’edificio. Dalle20:10 di questa sera, venerdì 30 maggio 2025, squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano sono impegnate in un intervento. Si lavora per placare un incendio scoppiato all’interno di una ditta situata in via 25 Aprile. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, in corso di accertamento, le fiamme avrebbero prima avvolto un furgone parcheggiato all’interno del perimetro aziendale, propagandosi successivamente anche al tetto dell’edificio, alimentando ulteriormente il rogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it