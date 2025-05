Corea del Sud | oltre 13 milioni di elettori al voto anticipato per le presidenziali

In Corea del Sud, oltre 13 milioni di elettori si sono già recati alle urne per le presidenziali anticipate, segnando un'affluenza del 29,97%. Questo dato non solo riflette un'attenzione crescente verso la partecipazione democratica, ma si inserisce in un trend globale di maggiore coinvolgimento civico. La voglia di far sentire la propria voce diventa sempre più forte: un segnale che potrebbe influenzare anche le prossime elezioni in tutto il mondo!

Più di 13 milioni di elettori sudcoreani hanno espresso il voto anticipato in vista delle presidenziali anticipate del 3 giugno, negli ultimi dati della Commissione elettorale nazionale. L'affluenza si è attestata al 29,97% alle 15:00 locali (8:00) in Italia), nel secondo e ultimo giorno di voto anticipato, poco sotto il record storico del 30,74% registrato nello stesso periodo alle presidenziali del 2022. Circa 44,3 milioni di elettori hanno il diritto di voto in Corea del Sud e la prova elettorale del 3 giugno è stata presentata come l'occasione per chiudere mesi di caos politico innescato dalla maldestra e breve dichiarazione di legge marziale del 3 dicembre scorso da parte dell'ex presidente conservatore Yoon Suk-yeol, rimosso definitivamente dalla carica agli inizi di aprile con la conferma del giudizio di impeachment da parte della Corte Costituzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corea del Sud: oltre 13 milioni di elettori al voto anticipato per le presidenziali

