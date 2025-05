Corea del Nord Kim Jong Un alle esercitazioni militari | le foto diffuse dal regime

Kim Jong Un torna al centro della scena con nuove foto che lo ritraggono durante esercitazioni militari in Corea del Nord. In un momento in cui l'attenzione globale è rivolta ai conflitti e alle tensioni geopolitiche, il regime mette in mostra la propria potenza militare. Un dettaglio interessante? Queste immagini non sono solo una dimostrazione di forza, ma un chiaro messaggio al mondo: la stabilità della regione è più fragile che mai.

La Corea del Nord ha diffuso una serie di fotografie nelle quali il leader Kim Jong Un è immortalato mentre tiene una riunione insieme ai vertici militari di Pyongyang. Il dittatore, prosegue il racconto per immagini diffuso dall’agenzia di stampa statale Kcna, ha poi assistito a un’ esercitazione di artiglieria. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corea del Nord, Kim Jong Un alle esercitazioni militari: le foto diffuse dal regime

Corea del Nord: l’orgoglio di Kim Jong-un per i suoi nuovi carri armati

Al termine della scorsa settimana, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha visitato una significativa fabbrica di carri armati, annunciando al sistema di stampa statale importanti avanzamenti nella tecnologia dei veicoli blindati made in Corea del Nord.

Russia, dalla Corea del Nord forniture militari totali per tre brigate: spediti oltre 20.000 container di armi

Secondo msn.com: Per ringraziare l'invio di migliaia di soldati nordcoreani mandati a combattere contro le forze ucraine sul territorio russo, Mosca ha fornito ...

Corea del Nord, Kim Jong Un alle esercitazioni militari: le foto diffuse dal regime

Da stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) La Corea del Nord ha diffuso una serie di fotografie nelle quali il leader Kim Jong è immortalato mentre tiene una riunione insieme ...

COREA DEL NORD. Neanche le bombe atomiche farebbero cadere Kim Jong Un

Come scrive agcnews.eu: Il documento del war game “Guardian Tiger” pubblicato dall’Atlantic Council, think tank statunitense, il 12 maggio, riporta: .”Il regime nordcoreano ha mostrato diversi scenari in cui potrebbe utilizz ...