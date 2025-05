Coprob Italia Zuccheri gli eventi in ’campo’

Con l’arrivo della campagna saccarifera, Coprob Italia Zuccheri si prepara a quattro eventi in campo, un’occasione imperdibile per agricoltori e appassionati. Il 5 e 6 giugno, il focus sarà sull’innovazione e la sostenibilità, con un evento dedicato anche al biologico. In un periodo di crescente attenzione verso l’agricoltura responsabile, è il momento ideale per scoprire pratiche all’avanguardia e condividere esperienze. Non perdere l’occasione di essere parte del cambi

Con l’avvicinarsi dell’inizio della campagna saccarifera, come ogni anno, Coprob Italia Zuccheri organizza quattro eventi in campo (uno dei quali dedicato al biologico ), in Veneto, Emilia–Romagna e Marche. Il calendario: giovedì 5 giugno alle 10 a Campagna Lupia (Venezia) nell’azienda agricola Valpersa di Pedrina Mattia; venerdì 6 giugno alle 10 a Medicina (Bologna) alla Cooperativa lavoratori agricoli Sant’Antonio e alle 14,30 a Conselice (Ravenna) alla CAB Massari per l’evento dedicato al Biologico; martedì 10 giugno alle e 10 a Tavullia (Pesaro-Urbino) all’azienda Della Biancia Giuseppe (foto, il presidente di Coprob Italia Zuccheri Luigi Maccaferri). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coprob Italia Zuccheri, gli eventi in ’campo’

