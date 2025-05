Coppa Italia 2025-2026 ipotesi Roma-Torino agli ottavi | rischio Inter ai quarti di finale

La Coppa Italia 2025/2026 si preannuncia avvincente: Roma e Torino potrebbero incrociarsi agli ottavi di finale, mentre l'Inter rischia di incontrare una delle favorite ai quarti. Questo torneo, che unisce tradizione e spettacolo, diventa un'occasione imperdibile per vedere i grandi del calcio italiano sfidarsi in match ad alta tensione. Chi avrĂ la meglio? La passione dei tifosi si accende giĂ !

Con la conclusione del campionato di Serie A 202425, prende forma anche il tabellone della prossima Coppa Italia. Il format resta invariato: partecipano 44 squadre – le 20 di Serie A, le 20 di Serie B e 4 provenienti dalla Serie C – con le prime otto classificate del massimo campionato direttamente agli ottavi, in qualitĂ di teste di serie. Tra queste anche la Roma, che sarĂ dunque una delle otto squadre privilegiate ad affrontare il proprio percorso nella competizione a partire da dicembre. Le altre teste di serie sono Bologna (vincitore in carica), Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Fiorentina e Lazio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it