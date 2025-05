Foligno si prepara a diventare il fulcro della micologia umbra ospitando il dodicesimo Comitato scientifico del Coordinamento delle associazioni micologiche. Fino al 2 giugno, esperti e appassionati si confronteranno su un tema sempre più attuale: la conservazione della biodiversità . Un’opportunità imperdibile per scoprire i segreti dei funghi e il loro ruolo nel nostro ecosistema. Non perdere l'occasione di approfondire un mondo affascinante!

FOLIGNO - SarĂ Foligno ad ospitare il dodicesimo Comitato scientifico del Coordinamento delle ssociazioni micologiche umbre (Ami Umbria), coordinato dal folignate Pierluigi Mingarelli. La riunione è in programma da oggi fino a lunedì 2 giugno. Organizzato dal Gruppo micologico naturalistico folignate, in collaborazione con Ami Umbria, sarĂ ospitato nella casa religiosa di accoglienza “Oasi San Francesco“, in via Colle dei Cappuccini, che metterĂ a disposizione dei partecipanti uno spazio in cui posizionare microscopi ed essiccatori, effettuare la revisione dei lavori e svolgere le relazioni. É lì, dunque, che esperti e appassionati si ritroveranno per approfondire il tema del dodicesimo comitato, dal titolo "Studio delle cenosi fungine dei boschi della Valle del Menotre". 🔗 Leggi su Lanazione.it