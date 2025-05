Cooperazione visione responsabilità L’intervento di Giorgia Meloni all’Astana International Forum

Giorgia Meloni ha recentemente preso la parola all'Astana International Forum, sottolineando l'importanza di cooperazione, visione e responsabilità nel contesto geopolitico attuale. In un mondo sempre più interconnesso, il dialogo tra nazioni si fa cruciale per affrontare le sfide globali. La sua presenza evidenzia come l'Italia stia assumendo un ruolo da protagonista nelle dinamiche internazionali. È tempo di costruire ponti, non muri: chi è pronto a seguirla in questo percorso?

Buongiorno a tutti e grazie per questa presentazione che non meritavo. Sono molto lieta di essere qui oggi ad Astana per partecipare a questo importante evento di discussione e dialogo promosso dal Presidente Tokayev e dal Governo kazako. A loro desidero trasmettere il mio saluto, la mia gratitudine per l’invito e la calorosa accoglienza che mi è stata riservata. Oggi inizia la mia prima visita ufficiale in Kazakistan dall’inizio del mio mandato di Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. Una visita che non considero solo di protocollo, ma di sostanza. Intendiamo suggellare l’amicizia che unisce le nostre Nazioni con fatti concreti, rafforzando la nostra collaborazione strategica in molti settori cruciali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cooperazione, visione, responsabilità. L’intervento di Giorgia Meloni all’Astana International Forum