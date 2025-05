Cooperativa Itaca Paolo Castagna confermato presidente

Paolo Castagna è stato riconfermato presidente della Cooperativa sociale Itaca, un segnale forte di fiducia e continuità in un momento in cui il settore del sociale è cruciale per il nostro tessuto comunitario. Durante l’Assemblea di Udine, la partecipazione attiva dei soci ha evidenziato quanto sia importante lavorare insieme per affrontare le sfide moderne. Castagna guiderà la cooperativa verso un futuro che promuove inclusione e sostenibilità. È tempo di fare la differenza!

Paolo Castagna riconfermato con un tributo di voti alla guida della Cooperativa sociale Itaca, la riconferma è avvenuta nel corso dell’Assemblea generale del 29 maggio, tenutasi nella sede di Udine Esposizioni a Martignacco, alla presenza della presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig. Eletto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Cooperativa Itaca, Paolo Castagna confermato presidente

