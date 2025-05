Convocato il consiglio comunale per il 3 giugno | ecco gli ordini del giorno

Il consiglio comunale di Salerno si riunirà il 3 giugno, alle 9.30, per affrontare temi cruciali per il futuro della città. Tra gli argomenti, l'approvazione del rendiconto 2024, un passo fondamentale in un periodo in cui la trasparenza e la gestione oculata delle risorse sono più che mai al centro del dibattito pubblico. Rimanete aggiornati: ogni decisione conta nel percorso di crescita della nostra comunità!

E' stato convocato per martedì 3 giugno, alle ore 9.30, il consiglio comunale a Salerno, con all'ordine del giorno diversi argomenti. I dettagli 1. Approvazione verbale seduta del 29042025; 2. Approvazione dello schema di Rendiconto 2024 e della Relazione sulla Gestione 2024 – DGC. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Convocato il consiglio comunale per il 3 giugno: ecco gli ordini del giorno

Palazzo San Giorgio, convocato il Consiglio comunale in sessione urgente

Palazzo San Giorgio ha convocato un consiglio comunale in sessione urgente per sabato 17 maggio alle ore 9, presso la sala consiliare Pietro Battaglia.

