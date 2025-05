Convocati PSG per l’Inter | ecco le scelte di Luis Enrique per la finale di Champions League

La finale di Champions League è alle porte e il PSG di Luis Enrique è pronto a scendere in campo contro l'Inter! Con una rosa di talenti stellari, la tensione è palpabile. Sarà interessante vedere come le scelte del mister influenzeranno la partita, in un contesto che celebra il calcio europeo ai massimi livelli. Chi porterà a casa la coppa? La risposta è imminente: non perdere l'opportunità di vivere questa emozionante sfida!

-1 all'attesa finale di Champions League tra PSG ed Inter, in programma domani sera all'Allianz Arena di Monaco. Ecco la lista di convocati da Luis Enrique.? Le groupe pour cette finale de @ChampionsLeague! #UCLfinal pic.twitter.comLCi8X3Mv3M — Paris Saint-Germain (@PSGinside) May 30, 2025 Donnarumma, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Kvaratskhelia, Fabian, G. Ramos, Dembèlè, Douè, Vitinha, Lee Kang-in, Lucas Hernandez, Mayulu, Nuno Mendes, Barcola, Zaire-Emery, Beraldo, Safonov, Mbaye, Pacho, Arnau Tenas, Joao Neves.

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

