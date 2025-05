Converse x Feng Chen Wang una Chuck 70 da collezione

Scopri la nuova Chuck 70 2-in-1 di Converse, firmata dalla visionaria Feng Chen Wang per l'estate 2025. Un modello che celebra la cultura orientale e l’estetica concettuale, perfetta per chi ama distinguersi. Questa sneaker non è solo un accessorio, ma un manifesto di libertà creativa e innovazione. Con dettagli unici e un design audace, rappresenta la fusione perfetta tra tradizione e contemporaneità . Non perdertela!

La nuova Chuck 70 2-in-1 firmata dalla designer per la Summer 2025 è una celebrazione della cultura orientale, dell’estetica concettuale e della libertà creativa. Feng Chen Wang, tra le voci più dirompenti della nuova generazione del menswear internazionale, reinterpreta la Chuck 70 fondendo riferimenti personali, tecniche artigianali e un approccio fashion avanguardista. Ispirata alla ceramica Jian Ware – una raffinata tecnica cinese caratterizzata da tonalità profonde e smaltature cangianti – la sneaker si presenta in due varianti colore (blue e brown) su una tomaia in canvas da 12 oz. Ma il vero tratto distintivo è l’innovativa costruzione 2-in-1, che riproduce l’effetto visivo di una scarpa dentro la scarpa: un gioco prospettico, materico e strutturale, accentuato da dettagli come il foxing brunito effetto over-dye, i lacci e le speciali solette co-branded. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Converse x Feng Chen Wang, una Chuck 70 da collezione

Cerca Video su questo argomento: Converse X Feng Chen Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Annapurna, la Clinica del Cashmere a Prato; Converse, la nuova Chuck 70 2-in-1 per Feng Chen Wang celebra l’Oriente. 🔗Ne parlano su altre fonti

Converse Feng Chen Wang: la nuova Jack Purcell e la capsule apparel

Scrive globestyles.com: Converse Feng Chen Wang: la designer londinese di origine cinese Feng Chen Wang si è conquistata un folto seguito per la sua estetica emozionale e multidimensionale. Stagione dopo stagione, il suo ...

The Feng Chen Wang x Converse Chuck 70 2-In-1 Embraces Deconstruction

Come scrive hypebeast.com: Feng Chen Wang sits down with Hypebeast to discuss her approach to the Converse Chuck 70 while dissecting her Chinese influence and collaborative impact across the board. Hypebeast: How has your ...

Converse and Feng Chen Wang Collaborate to Reintroduce the Chuck 70 Sneaker

Secondo yahoo.com: The collection will debut in two colorways globally on Feb. 6 on Converse.com and select global retailers. Converse x Feng Chen Wang Collaboration Photos ...