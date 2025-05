controlli serrati e lotta alla droga quattro spacciatori in manette la coca nascosta anche sotto terra

La lotta alla droga si intensifica, con quattro spacciatori arrestati e sorprendenti ritrovamenti, compresa cocaina nascosta sotto terra. Un segnale chiaro: la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine è fondamentale. Grazie all’app YouPol, l’azione diventa immediata e anonima, dimostrando che ognuno di noi può fare la differenza. Scopri come il tuo smartphone può diventare un potente alleato nella difesa della sicurezza pubblica!

Quattro spacciatori in manette, due fermati grazie alle segnalazioni arrivate sull’app YouPol. Che si dimostra, ancora una volta, uno strumento utile sia per le forze dell’ordine che per i cittadini, che possono denunciare situazioni di spaccio, bullismo e violenza domestica in maniera rapida direttamente dal proprio smartphone, anche in forma anonima. In questo modo, negli scorsi giorni, due cittadini hanno utilizzato l’applicazione dopo aver visto in azione due pusher, uno con il ‘campo base’ al parco ex Pavirani, l’altro attivo in via della Ca’ Bianca. In zona Corticella, a seguito della segnalazione che parlava di un sospetto andirivieni nel parco, i poliziotti della IV sezione della Squadra mobile hanno organizzato un servizio di osservazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it