Controlli a San Giuseppe Jato scattano due denunce e cinque multe

A San Giuseppe Jato, i controlli dei carabinieri svelano un lato oscuro: due denunce per droga e porto d’armi. Ma non è solo una questione locale; questi episodi si inseriscono in un trend più ampio di lotta contro la criminalità che sta attraversando l'Italia. La presenza dell’Unità cinofila di Palermo sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire sicurezza. Un segnale forte: non c'è spazio per l’illegalità!

Due denunce per detenzione di droga e porto di armi a San Giuseppe Jato. È l'esito dei controlli dei carabinieri della Stazione presente nel comune, con il supporto dell’Unità cinofila Palermo di Villagrazia, che hanno anche portato alla segnalazione alla prefettura di 6 persone, tra i 21 e i 55. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Controlli a San Giuseppe Jato, scattano due denunce e cinque multe

