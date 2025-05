Contrasto alla povertà sanitaria Il calendario degli ambulatori di prossimità dell’ASL di Avellino per il mese di giugno

Giugno si apre con una grande novità per la salute in Irpinia: gli Ambulatori di Prossimità dell’ASL di Avellino. Attivi dal marzo scorso, rappresentano un passo cruciale nella lotta alla povertà sanitaria, un problema che affligge molte aree del Paese. Sotto la guida di Mario Nicola Vittorio Ferrante, questi ambulatori offrono servizi accessibili e mirati, portando la medicina più vicino ai cittadini. Un’iniziativa preziosa per garantire equità e salute a tutti!

Sono attivi dal marzo scorso gli Ambulatori di Prossimità. L'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, attraverso il Programma nazionale equità della salute (PNES) 2021-2027, ha attivato tre ambulatori di prosismità presso il Distretto Sanitario.