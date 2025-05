Conti e Macii | Insieme verso Milano Cortina Con una promessa…

Sara Conti e Niccolò Macii si preparano a brillare a Milano-Cortina, uniti da una promessa: "Insieme". Questo legame profondo va oltre la semplice competizione, rappresentando un trend crescente nel mondo dello sport, dove la connessione emotiva tra atleti diventa chiave per il successo. Scoprire come questa intesa li aiuti a superare le sfide sarà un viaggio emozionante. E tu, sei pronto a lasciarti ispirare?

(Adnkronos) – La connessione sta in una parola. "Insieme". Sara Conti e Niccolò Macii incrociano gli sguardi e se lo ripetono all'unisono prima di ogni performance. "Ci guardiamo negli occhi per cercare la carica giusta, siamo sempre riusciti ad aiutarci. Può sembrare niente, ma per noi vuol dire tanto. Serve a capire la situazione emotiva .

