Contenti e Scontenti del GP di Monte Carlo | analisi e commento

Il GP di Monaco 2025 ha riservato sorprese e delusioni, facendo emergere emozioni contrastanti tra i piloti. Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano i veri vincitori e i sconfitti dell'iconico circuito. In un contesto dove le strategie possono cambiare in un istante, chi ridesse davvero alla fine? Scopriamo insieme le dinamiche che hanno caratterizzato questo weekend, in un’analisi che va oltre il podio per rivelare il cuore pulsante della F1.

Chi ha davvero sorriso dopo il GP di Monaco 2025? Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano i protagonisti del weekend nel Principato: tra strategie vincenti, delusioni e polemiche, ecco l’elenco completo di chi può dirsi contento e chi invece esce scontento dal circuito di Monte Carlo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Contenti e Scontenti del GP di Monte Carlo: analisi e commento

Contenti e Scontenti del GP di Imola, in attesa di Montecarlo

Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano il Gran Premio di Imola 2025, tra sorpassi, strategie e colpi di scena.

