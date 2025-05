Conte sogna la Farnesina e la Giustizia per il M5s la Schlein spedisce Ruffini in Campidoglio | Roma è già campo di battaglia

Roma si prepara a un'autentica battaglia politica: Conte punta alla Farnesina, mentre la sinistra mira a portare Ruffini in Campidoglio. Con il clima di sfiducia tra i palazzi, la tensione cresce. E non dimentichiamo l'ombra di Ignazio Marino, un nome che riporta alla memoria divisioni passate. In un'epoca in cui la stabilità è più preziosa che mai, chi avrà la meglio? La partita è solo all'inizio!

"Nessuno si fida di nessuno" nei palazzi del centrosinistra: la sinistra vorrebbe spedire Ruffini in Campidoglio, ma è solo l'inizio del risiko. E spunta l'ombra di Ignazio Marino Altro che tempo per riflettere. A meno di due anni dalle elezioni per il nuovo sindaco di Roma Capitale, la campa.

