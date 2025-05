Conte rimane al Napoli | sul taccuino Gyökeres David e Frattesi

Antonio Conte resta al Napoli e il mercato si infiamma! Con nomi come Gyökeres e Frattesi sul taccuino, il club azzurro punta a rinforzare una squadra già competitiva. Ma l'ombra di Kevin De Bruyne si fa sempre più concreta: un acquisto che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Non perdere di vista questa strategia ambiziosa che mira a rilanciare il Napoli tra le élite del calcio europeo!

Dopo l’annuncio ufficiale della permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, comincia a prendere forma definitivamente il progetto del calciomercato estivo degli azzurri. Con Kevin De Bruyne sullo sfondo che alzerebbe notevolmente il tasso tecnico della squadra, durante il colloqui con De Laurentiis, il tecnico leccese ha sicuramente espresso le sue preferenze sui calciatori . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Cerca Video su questo argomento: Conte Rimane Napoli Taccuino Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

I tentennamenti di Conte allontanano Allegri dal Napoli, assalto Milan per Max. E la Juve...; Non solo Conte: doppio sgarbo del Napoli alla Juventus; Brambati: Io sto con Conte. Milan, sul taccuino di Tare Italiano e Allegri; Ordine sul CorSport: Allegri come Figaro, tutti lo cercano. Sul taccuino di Napoli, Milan e Inter. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Napoli, Conte e non solo: i primi tre colpi sul taccuino di Manna

Riporta msn.com: Il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha messo nel mirino diversi calciatori in vista della riapertura del calciomercato.

Perché Conte ha deciso di restare al Napoli: come lo ha convinto De Laurentiis, non solo soldi

Scrive fanpage.it: I motivi della permanenza di Antonio Conte a Napoli: la forza degli argomenti di De Laurentiis, non solo soldi sul tavolo ...

Antonio Conte Resta al Napoli: Esplode l’Euforia dei Tifosi

calcioin.it scrive: Antonio Conte resta al Napoli, ma cosa significa per i tifosi? Come reagisce la città? Quali sfide attendono la squadra e la società?