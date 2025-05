Conte resta a Napoli il capolavoro di De Laurentiis

Antonio Conte rimane al Napoli, un colpo magistrale di Aurelio De Laurentiis che segna una nuova era per il club partenopeo. Dopo aver portato il Napoli al quarto scudetto, ora Conte si prepara a guidare la squadra in Champions League, una competizione dove ogni mossa può cambiare le sorti. Riuscirà a confermare il tricolore? Il futuro del calcio italiano passa da qui, e tutti gli occhi sono puntati su Napoli!

Antonio Conte resta al Napoli. L'artefice del quarto scudetto della storia partenopea ha deciso di cedere alla corte di Aurelio De Laurentiis: nessun divorzio dopo la festa. Conte resta e guiderà i partenopei nella Champions League e nella difficile operazione di conferma tricolore. L'annuncio lo ha dato De Laurentiis usando i social network dopo un giovedì 29 maggio intenso. I due si sono incontrati per tirare le somme a qualche ora di distanza dal vertice romano e hanno capito che c'erano i margini per andare avanti insieme. Come De Laurentiis ha convinto Conte a restare al Napoli. Che il finale potesse essere diverso da come era stato disegnato lungo tutta la secondo parte della stagione, quella dei mal di pancia nascosti poco e male dal tecnico, si era capito già nelle ore della festa per il tricolore.

Serie A, si riapre la lotta scudetto: il Napoli frena, ma in quota Conte resta avanti sull'Inter

La Serie A si riapre con una lotta scudetto avvincente: il Napoli frena contro il Genoa, lasciando spazio a nuove opportunità .

