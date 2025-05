Conte resta a Napoli | Da Milano spunta un retroscena sulla juve

decisione, un retroscena intrigante: pare che l'Inter, suo ex club, fosse pronta a un clamoroso ritorno. Ma Conte ha scelto la passione e la sfida di Napoli, dove l’entusiasmo dei tifosi si fonde con un progetto di crescita senza precedenti. Questo segna un momento cruciale nel panorama calcistico italiano, dove i legami tra allenatori e società possono ridefinire il destino delle squadre. Preparatevi a emozioni senza fine!

La notizia che ogni tifoso del Napoli aspettava è ora una certezza: Antonio Conte resta sulla panchina azzurra. L'accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis è totale, il progetto condiviso e la fame di nuove vittorie è il cemento di un patto che proietta i campioni d'Italia verso un futuro ancora più ambizioso. A spiegare le ragioni della sua scelta è stato lo stesso tecnico: "Le nostre visioni collimano e dunque si va avanti, perché siamo persone serie", ha dichiarato Conte, aggiungendo parole che scaldano il cuore dei tifosi. "Quando intraprendi nuove sfide, devi sposare la storia del club. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Conte, resta a Napoli | Da Milano spunta un retroscena sulla juve

Serie A, si riapre la lotta scudetto: il Napoli frena, ma in quota Conte resta avanti sull'Inter

La Serie A si riapre con una lotta scudetto avvincente: il Napoli frena contro il Genoa, lasciando spazio a nuove opportunità .

SKY - Conte ha deciso: resta a Napoli. Annuncio in arrivo? L'indizio da Milano

Come scrive msn.com: Antonio Conte ha deciso di restare al Napoli, arrivano conferme dalla redazione di Sky Sport. Il tecnico, dopo l'incontro con il presidente De Laurentiis, sarebbe orientato a non muoversi dalla città ...

RAI - Conte resta a Napoli, il mister ha deciso! Pronto un aumento d'ingaggio

Riporta msn.com: Antonio Conte e il Napoli ancora insieme, è questo lo scenario che si sta configurando in queste ore. Il mister avrebbe sciolto i suoi dubbi e sarebbe pronto a proseguire il suo lavoro all'ombra del V ...

Antonio Conte resta al Napoli, il sindaco Manfredi: «Ha il sostegno di tutta la città, abbiamo lavorato per convincerlo»

Da msn.com: «Abbiamo lavorato per convincerlo, abbiamo manifestato ad Antonio Conte un grande sostegno da parte della città e delle istituzioni e credo che lui si sia sentito parte di un progetto, ...