Conte resta a Napoli Assisi | Una bellissima notizia ma… – ESCLUSIVA

Antonio Conte resta al Napoli! Una scelta che non solo conferma la sua passione per i partenopei, ma segna anche una nuova era nel calcio italiano. In un momento in cui le squadre cercano stabilità e visione, il legame tra Conte e il club potrebbe essere la chiave per riportare il Napoli ai vertici. Rimanete con noi per scoprire come questa decisione influenzerà la prossima stagione e i sogni di gloria dei tifosi!

L’attore e grande tifoso dei partenopei in esclusiva ai nostri microfoni ha commentato la decisione del tecnico leccese di proseguire con gli azzurri Antonio Conte e il Napoli: un matrimonio che continuerà un altro anno. Nonostante le voci e il pressing della Juventus, gli incontri con ADL e il calore della piazza hanno portato il tecnico leccese a sposare ancora una volta il progetto dei partenopei. Una notizia sicuramente molto positiva per i tifosi che speravano di proseguire con il mister visti anche i risultati ottenuti nel primo anno della sua gestione. L’obiettivo è molto chiaro: quello di provare a confermarsi in Italia e provare a piazzare anche un colpo in Europa. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Conte resta a Napoli, Assisi: “Una bellissima notizia, ma…” – ESCLUSIVA

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Cerca Video su questo argomento: Conte Resta Napoli Assisi Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conte resta sulla panchina del Napoli, sui social il video ufficiale; Napoli campione, Conte tricolore: vince quinto scudetto in 7 anni; MERCATO - Cammaroto svela a NM: Napoli, progetto tecnico stellare per Conte con 200 milioni sul piatto, ultime su David, Svilar, Kean ed Anguissa, ecco tutti gli scenari; REPUBBLICA - Napoli, Conte colpito dalle parole di De Laurentiis dopo la vittoria dello scudetto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Antonio Conte resta al Napoli, il sindaco Manfredi: «Ha il sostegno di tutta la città, abbiamo lavorato per convincerlo»

Secondo msn.com: «Abbiamo lavorato per convincerlo, abbiamo manifestato ad Antonio Conte un grande sostegno da parte della città e delle istituzioni e credo che lui si sia sentito parte di un progetto, ...

REPUBBLICA - Napoli, Conte colpito dalle parole di De Laurentiis dopo la vittoria dello scudetto

Lo riporta napolimagazine.com: Repubblica svela alcuni retroscena sulla permanenza di Conte al Napoli: "Conte resta e avrà un ruolo da allenatore-manager. Sarà lui, insieme al d.s. Manna, a indirizzare un mercato importante: De Lau ...

Conte resta a Napoli, il capolavoro di De Laurentiis

Scrive panorama.it: Accordo trovato, Conte resta alla guida del Napoli. De Laurentiis ha convinto l'allenatore con impegni su contratto e mercato: almeno 150 milioni partendo da De Bruyne per inseguire la Champions Leagu ...