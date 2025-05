Conte resta a Napoli | Amma faticà again De Laurentiis | Più forti di prima

Antonio Conte ha deciso di restare a Napoli, lanciando un chiaro messaggio: “Amma faticà again”. Un’affermazione che non solo evidenzia la sua determinazione, ma segna anche un nuovo inizio per la squadra. De Laurentiis promette un futuro “più forti di prima”, scommettendo su un progetto ambizioso. In un calcio in continua evoluzione, la stabilità tecnica potrebbe fare la differenza: il Napoli è pronto a sorprendere!

Il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli prosegue, con entusiasmo rinnovato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte resta a Napoli: “Amma faticà again”. De Laurentiis: “Più forti di prima”

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Cerca Video su questo argomento: Conte Resta Napoli Amma Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

SSC Napoli, il medico De Luca: Stagione della rinascita, amma faticato senza risparmiarci; Il Napoli si è contizzato ogni di più, capace di resistere nella sofferenza (Gazzetta); Conte resta al Napoli!; Napoli, Lukaku: Bisogna fare di tutto per convincere Conte a restare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conte resta a Napoli: “Amma faticà again”. De Laurentiis: “Più forti di prima”

Come scrive forzazzurri.net: ForzAzzurri.net - Conte resta a Napoli: “Amma faticà again”. De Laurentiis: “Più forti di prima” Il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli prosegue, con entusiasmo ...

Antonio Conte sarà l’allenatore del Napoli anche la prossima stagione: “Amma faticà again”

Riporta erreemmenews.it: Ora è ufficiale: Antonio Conte sarà l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione.

Conte resta a Napoli, il capolavoro di De Laurentiis

Da panorama.it: Accordo trovato, Conte resta alla guida del Napoli. De Laurentiis ha convinto l'allenatore con impegni su contratto e mercato: almeno 150 milioni partendo da De Bruyne per inseguire la Champions Leagu ...