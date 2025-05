Conte non è più juventino | la Juve è stata solo un mezzo? – VIDEO di Chiara Aleati

La saga tra Antonio Conte e la Juventus si chiude con un colpo di scena: il tecnico salentino ha scelto di restare al Napoli. Questo cambio di rotta non è solo una questione di panchine, ma riflette un trend in crescita nel calcio moderno: le scelte strategiche prevalgono su legami storici. Perché i club oggi devono garantire progetti concreti, più che sentimenti? Scopri come questo potrebbe cambiare il volto del calcio italiano.

La telenovela Antonio Conte è (finalmente) finita. Il tecnico salentino ha deciso di rimanere al Napoli, cedendo alle lusinghe, alle garanzie tecniche, economiche, di calciomercato e progettuali di Aurelio De Laurentiis e facendo così svanire, definitivamente, la possibilità di tornare sulla panchina della Juve.

A Napoli il fuoco negli occhi di Conte ha contagiato tutti, nonostante sia juventino come pochi (Athletic)

A Napoli, l’entusiasmo contagioso di Conte ha acceso le speranze di tutti, anche dei tifosi più juventini.

