Conte-Napoli la situazione era molto complicata poi il tecnico ha capito che a Napoli un certo tipo di calcio si può fare

La situazione del Napoli si evolve e Massimo Ugolini, in collegamento con Sky Sport, sottolinea un punto chiave: la permanenza di Conte rappresenta una svolta decisiva. Il tecnico ha finalmente capito come valorizzare il potenziale partenopeo, mentre il club si prepara a un mercato ambizioso, con De Bruyne in cima alla lista. Un colpo che potrebbe cambiare le sorti della squadra e portare il Napoli a competere ai massimi livelli!

Massimo Ugolini in collegamento con Sky Sport parla del futuro del Napoli che con la permanenza di Conte ha messo una seria ipoteca sulla prossima stagione. Ora ci vorrà un mercato all’altezza delle aspettative del tecnico «Lo ha detto Manna, il Napoli è alla stretta con De Bruyne che è il primo vero colpo di un mercato in cui il club vuole recitare una parte da protagonista. Di questo si è parlato con Antonio Conte, gli investimenti che il presidente è intenzionato a fare sul mercato. Tanti soldi per potenziare la squadra, per consentire a Conte di lavorare sulle due competizioni principali cioè campionato e Champions, senza però dimenticare la Coppa Italia e l’appuntamento con la Supercoppa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte-Napoli, la situazione era molto complicata, poi il tecnico ha capito che a Napoli un certo tipo di calcio si può fare

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

