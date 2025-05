Conte Napoli anche il Sindaco Manfredi esulta | Abbiamo lavorato tanto per convincerlo Lo ringrazio per aver scelto di restare questo è il nostro momento

Conte Napoli, anche il Sindaco Manfredi esulta per la permanenza dell'allenatore: le parole sull'ex Juve. Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha festeggiato la permanenza di Conte in azzurro. L'allenatore, che era stato fortemente accostato alla Juve, ha deciso di restare al Napoli. Le dichiarazioni su Instagram. PAROLE – «Abbiamo lavorato tanto per convincerlo, mostrandogli il sostegno della città e delle istituzioni. Ringrazio Antonio Conte per aver scelto di restare, e il presidente De Laurentiis per aver reso possibile tutto questo. Lo scudetto di Napoli va vinto ogni giorno, dentro e fuori dal campo.

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

