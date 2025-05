Conte motiva la sua scelta di restare al Napoli | Si continua perché siamo persone serie Vogliamo costruire basi solide per rendere orgogliosi i napoletani

Antonio Conte, con le sue dichiarazioni appassionate, ha scelto di restare al Napoli per costruire un futuro solido e orgoglioso. In un calcio dove le scelte vengono spesso influenzate da ambizioni immediate, la sua determinazione risuona come un inno alla serietà e alla responsabilità. Un approccio che fa eco alla crescente richiesta di stabilità nelle squadre italiane: il vero valore si costruisce nel tempo. Riuscirà Conte a trasformare queste parole in realtà?

Conte motiva la sua scelta di restare al Napoli: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatore della Juve. L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato a Sky Sport dopo la sua scelta di restare in azzurro nonostante l’interesse della Juve. PAROLE – «Ogni fine stagione ci sono sempre dei confronti tra allenatore e club, per valutare l’annata e per capire se ci sarà la stessa visione per il futuro, la stessa visione per conseguire vittorie. La visione è la stessa, si continua perché siamo persone serie. Ci siamo parlati, abbiamo valutato la stagione, le cose positive e negative. Aver festeggiato uno Scudetto è stato bello e incredibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte motiva la sua scelta di restare al Napoli: «Si continua perché siamo persone serie. Vogliamo costruire basi solide per rendere orgogliosi i napoletani»

Gilmour, la scelta di Conte per il gran finale

Gilmour, la scommessa di Conte per il gran finale, rappresenta l'erede ideale di Lobotka. Dopo un'estate di ricerche e insistenze, il tecnico ha finalmente trovato in lui il protagonista per chiudere la stagione al meglio.

