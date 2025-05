Conte Juve spunta il retroscena | i due motivi che hanno spinto il tecnico a restare a Napoli De Laurentiis ancora decisivo

Antonio Conte ha scelto di rimanere a Napoli, preferendo un progetto solido piuttosto che il richiamo della Juventus. Due motivi chiave hanno influenzato la sua decisione: la fiducia di De Laurentiis e l'opportunitĂ di costruire qualcosa di grande. In un calcio dove i cambi di panchina sono all'ordine del giorno, la stabilitĂ diventa un valore prezioso. Scopri cosa significa questo per il futuro del Napoli e della Serie A!

, ecco su cosa ha lavorato. Alla fine Antonio Conte ha deciso di restare a Napoli, onorare un contratto in essere fino al 2027, continuare un progetto avviato dodici mesi fa e soprattutto dire di no a una Juve che lo aveva a lungo corteggiato in questi ultimi mesi. Come riportato da Tuttosport artefice di questo finale a sorpresa è sicuramente De Laurentiis: grazie ad alcune promesse su un mercato importante e con un nuovo maxi-ingaggio offerto al tecnico ha convinto Conte a restare nel capoluogo campano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, spunta il retroscena: i due motivi che hanno spinto il tecnico a restare a Napoli. De Laurentiis ancora decisivo

Massimiliano Gallo: «Conte ha fatto un capolavoro. E ora il Maradona va rinnovato, ma deve restare dov’è»

Massimiliano Gallo, attore e tifoso napoletano, esprime la sua passione per il Napoli e il legame con lo stadio Maradona.

Cerca Video su questo argomento: Conte Juve Spunta Retroscena Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Conte Juve, retroscena: da quel momento rapporti gelidi; Corriere - Conte ha scelto la Juventus da mesi: il retroscena sulla telefonata di Chiellini; Spunta un gesto di De Laurentiis dopo l'incontro con Conte, il retroscena; Conte Juventus, Fabrizio Romano dĂ nuove speranza!. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conte Juve (Tuttosport), spunta il retroscena: da quel momento in poi rapporti gelidi con ADL! Addio quasi certo, bianconeri in pole

Come scrive juventusnews24.com: Conte Juve (Tuttosport), retroscena: da quel momento in poi rapporti gelidi con ADL! Addio quasi certo al termine del campionato, bianconeri in pole L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlar ...

Juventus, spunta la telefonata a Conte: il retroscena spiazza tutti

Si legge su spazioj.it: Antonio Conte al centro dei pensieri della Juventus per il futuro in panchina: spunta una telefonata che lascia tutti senza parole.

Conte Juve (Corriere dello Sera), telefonata di Chiellini prima della festa scudetto col Napoli: gli ha ribadito che… Il retroscena

juventusnews24.com scrive: Conte Juve (Corriere dello Sera), telefonata di Chiellini prima della festa scudetto col Napoli: gli ha ribadito… Il retroscena riportato dal quotidiano Emerge un interessantissimo retroscena riguarda ...