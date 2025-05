Conte ha capito che non è più la sua Juventus De Laurentiis gli ha offerto soldi e mercato ed è rimasto a Napoli Dagospia

La saga del calciomercato continua a sorprendere: Antonio Conte, un tempo re di Torino, ha compreso che la sua Juventus non esiste più. De Laurentiis ha messo sul piatto offerte allettanti e un progetto ambizioso, dimostrando che il Napoli è pronto a competere ai vertici. Questo scenario evidenzia un cambio epocale nel calcio italiano, dove le grandi storie di rivalità si intrecciano con nuove opportunità. Chi sarà il vero vincitore?

Conte ha capito che non è più la sua Juventus, De Laurentiis gli ha offerto soldi e mercato ed è rimasto (Dagospia) Dagospia, giornale on line sempre molto informato sul potere italiano, si occupa dell'intrigo di calciomercato che ha coinvolto Antonio Conte, John Elkann e Aurelio De Laurentiis. Con Conte che era vicinissimo al ritorno alla Juventus ma poi ha cambiato idea ed è rimasto a Napoli. Ecco cosa scrive Dagospia: Le quattro giornate di Napoli che hanno fatto cambiare idea a Conte. Dopo lo scudetto, l'addio tra "il Feroce Salentino" e il Napoli pareva ormai certo e il tecnico sembrava destinato al ritorno alla Juventus.

Secondo ilnapolista.it: Chiellini non ha ancora poteri, Giuntoli silurato in ritardo (non è ancora ufficiale). Conte aveva un'altra idea della Juventus ...

Auriemma: "Perché Conte ha detto 'sì' ad ADL? La verità sulla decisione del mister"

Da areanapoli.it: Raffaele Auriemma, giornalista, ha spiegato tramite i suoi canali social perché Conte ha detto 'sì' a De Laurentiis.

Conte-Napoli, la situazione era molto complicata, poi il tecnico ha capito che a Napoli un certo tipo di calcio si può fare

Come scrive ilnapolista.it: Massimo Ugolini a Sky Sport parla del futuro del Napoli che con la permanenza di Conte ha messo una seria ipoteca sulla prossima stagione ...