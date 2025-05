Conte e il Napoli avanti insieme ADL Scudetto da difendere

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis rinforzano l'alleanza per difendere il titolo di campioni d'Italia. Il mister ha dichiarato con entusiasmo la sua volontà di proseguire insieme, puntando a rendere fieri i tifosi azzurri. In un calcio sempre più competitivo, la continuità nel progetto è fondamentale: il Napoli non vuole essere solo una meteora, ma una realtà costante. Riuscirà Conte a trasformare le aspettative in successi?

"C'è un contratto e c'è voglia da parte mia e del club di andare avanti nella stessa direzione cercando di rendere orgogliosi quanto più possibile i tifosi napoletani, questo è l'obiettivo". Così nella tarda serata di ieri Antonio Conte, tecnico del Napoli, incontrando i giornalisti assieme al presidente Aurelio De Laurentiis al termine della cena che aveva seguito il summit da cui era arrivata la fumata bianca per la prosecuzione dell'avventura in azzurro del tecnico salentino. "Al termine di ogni fine stagione ci sono sempre dei confronti tra allenatore e club: bisogna valutare come è andata, se c'è stata corretta visione e se per il futuro c'è la stessa visione, la stessa voglia di conseguire determinati obiettivi.

Serie A, si riapre la lotta scudetto: il Napoli frena, ma in quota Conte resta avanti sull'Inter

La Serie A si riapre con una lotta scudetto avvincente: il Napoli frena contro il Genoa, lasciando spazio a nuove opportunità.

