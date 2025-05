Conte | Con De Laurentiis si continua insieme perché siamo persone serie

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis rinsaldano il loro legame, confermando una visione comune per il futuro del Napoli. In un calcio in continua evoluzione, dove la stabilità è merce rara, questa alleanza rappresenta una boccata d’ossigeno per il club. La sinergia tra tecnico e presidente potrebbe essere la chiave per tornare a competere ai vertici. Rimanete sintonizzati: il futuro del Napoli si preannuncia scoppiettante!

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'esterno del ristorante L'altro Coco Loco dopo la conferma della sua permanenza nel club azzurro: «Ogni fine stagione ci sono sempre dei confronti tra allenatore e club, per valutare l'annata e per capire se ci sarà la stessa visione per il futuro, la stessa visione per conseguire vittorie. La visione è la stessa, si continua perché siamo persone serie. Ci siamo parlati, abbiamo valutato la stagione, le cose positive e negative. Aver festeggiato uno scudetto è stato bello e incredibile.

Conte-Napoli, quella frase ‘rubata’ che fa rumore: De Laurentiis ha già scelto | CM.IT

Antonio Conte al Napoli sembra già sull'orlo di una rottura, nonostante la sua recente nomina. Una frase rubata tra amici testimonia il malcontento, con il futuro del tecnico pugliese che appare sempre più incerto.

