conte che preferisce il napoli alla juventus è una vittoria pari a quello dello scudetto

Antonio Conte al Napoli è una vera e propria svolta, un segnale che il club partenopeo sta puntando in alto. Con l'allenatore più ambito del calcio italiano al timone, la squadra si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Questo non è solo un colpo di mercato, ma un chiaro messaggio: il Napoli vuole tornare a brillare nel panorama calcistico nazionale e internazionale. La sfida è lanciata!

La notizia che Antonio Conte ha deciso di restare alla guida del Napoli mi fa molto piacere. Per un motivo molto semplice: è il miglior allenatore su piazza, e avere il migliore dalla tua non può che far piacere. Ma questo semplice «piacere» non basta a giustificare un post sui social, serve altro. Questo «altro» è ciò che la sua decisione comporta: avrebbe avuto senso, sarebbe stato logico, da vecchio cuore bianconero, se Conte avesse deciso di tornare ad allenare la Juventus. E fino a qualche anno fa sarebbe stato logico anche da un punto di vista manageriale e imprenditoriale: la Juventus è da sempre, e nell'ultimo decennio ancora di più, il punto di riferimento principale come solidità del club, ambizione, possibilità di vittoria, capacità di spesa.