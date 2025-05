Consumatori e imprese la fiducia è in ripresa

La fiducia di consumatori e imprese in Italia è tornata a brillare! A maggio, dopo un periodo di difficoltà, l'indice Istat ha registrato un aumento significativo, passando da 91,6 a 93,1. Questo segnale positivo arriva nel contesto di una ripartenza economica globale, dove la resilienza italiana si fa sentire, soprattutto nel settore dei servizi. Un dato da non sottovalutare: la fiducia è il primo passo verso una vera ripresa!

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il calo visto in aprile, la fiducia di consumatori ed imprese italiani ritorna ad aumentare amaggio. Secondo i dati diffusi dall’Istat, l’indice complessivo delle imprese risale dopo tre mesi consecutividi calo portandosi a 93,1 da 91,6 del mese prima.”Il complessivo miglioramento è dovuto principalmente al comparto dei servizi di mercato e, inmisura più contenuta, a quello del commercio al dettaglio e della manifattura”, spiega l’Istituto.Segnali positivi provengono da tutti i settori ad eccezione delle costruzioni. Per quanto riguarda i consumatori, l’indicatore registra un deciso progresso a 96,5 da 92,7 di marzo,superando nettamente le attese. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Consumatori e imprese, la fiducia è in ripresa

A maggio 2025 migliora il clima di fiducia di consumatori e imprese secondo Istat

A maggio 2025, secondo i dati Istat, si registra un netto miglioramento nel clima di fiducia di consumatori e imprese, con entrambe le metriche in forte aumento rispetto al mese precedente.

