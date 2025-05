consorzio e comune non ci stanno

La questione del Vino Nobile di Montepulciano e il Montepulciano d’Abruzzo si infiamma, evidenziando come l'identità enologica italiana sia fragile ma preziosa. Nel 2023, mentre il mondo celebra la diversità dei vini italiani, questo confronto riporta alla luce l’importanza delle denominazioni. Un vino non è solo una bevanda, ma un racconto di territorio e tradizioni. Scopri perché il nome fa la differenza!

L’accostamento tra il Vino Nobile di Montepulciano, primo vino italiano a ottenere nel 1980 la Denominazione di Origine Controllata e Garantita, e il Montepulciano d’Abruzzo, in parte a Denominazione di Origine Controllata (Doc), in parte Docg, ha subito richiamato la querelle che deriva da un’omonimia solo apparente. Per il vino toscano il nome Montepulciano indica infatti la località di produzione, per quello abruzzese il riferimento è al vitigno. Non a caso il Consorzio dei produttori di Nobile (nella foto Andrea Rossi) ricorda la vicenda che prende il via nel 2012 "con un accordo di collaborazione sottoscritto anche dalle due Regioni", ma che, si fa notare, "soprattutto sul fronte abruzzese non ha mai trovato troppa responsività nella pratica dei fatti". 🔗 Leggi su Lanazione.it