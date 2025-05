Consiglio comunale infuocato Aveta e Crisileo | Dare la sveglia a sindaco e giunta

In un consiglio comunale infuocato, Raffaele Aveta e Italo Crisileo hanno alzato la voce per richiamare l'attenzione del sindaco e della giunta su questioni cruciali per il futuro della città. Questo evento si inserisce in un trend crescente di attivismo politico locale, dove i cittadini chiedono a gran voce un'amministrazione più reattiva e attenta. Un segnale chiaro: la partecipazione è fondamentale per una democrazia viva!

"È stato un consiglio comunale acceso, nel quale ancora una volta siamo stati in prima linea per dare la sveglia al sindaco e alla giunta su temi importanti per la città". Così Raffaele Aveta e Italo Crisileo, rispettivamente capogruppo e consigliere di 'Alleanza per la città – Movimento 5.

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarà per protesta

Si accende il Consiglio Comunale di Frosinone, ma non senza polemiche. Oggi, 14 maggio, il Gruppo FutuRa, rappresentato dai Consiglieri Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, annuncia la propria assenza come atto di protesta, manifestando disappunto e preoccupazione per questioni ritenute di fondamentale importanza.

