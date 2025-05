Consigliati non sarà più la scheda predefinita nelle impostazioni dei Servizi Google

Un cambiamento significativo per gli utenti Google: la scheda "Consigliati" non sarà più quella predefinita nelle impostazioni dei servizi. Questo sposta l'attenzione su un'interfaccia più personalizzabile, in linea con il crescente desiderio di controllo da parte degli utenti. Riuscirà Google a mantenere la sua leadership nel panorama tech? Scopri come questo potrebbe influenzare la tua esperienza quotidiana!

La sezione "Servizi Google" delle impostazioni di sistema potrebbe presto "scambiare di posto" le schede consigliati e tutti i servizi.