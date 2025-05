Consapevolezza digitale nella prima infanzia | un convegno chiave ad Alatri

Il convegno "Famiglie Sconnesse. Tecnologie Digitali nella Prima Infanzia" ad Alatri segna un passo fondamentale verso la consapevolezza digitale fin dai primi anni di vita. In un'epoca in cui i dispositivi sono parte integrante della quotidianità , educare i genitori all'uso responsabile delle tecnologie è cruciale. Scopri come questa iniziativa affronta il delicato equilibrio tra innovazione e benessere dei più piccoli, per costruire un futuro digitale sano e consapevole!

Un importante convegno intitolato "Famiglie Sconnesse. Tecnologie Digitali nella Prima Infanzia" si è tenuto ad Alatri il 29 maggio presso la Biblioteca Comunale "Luigi Ceci", con l'obiettivo di sensibilizzare e informare sull'uso consapevole delle tecnologie digitali nei bambini piccoli.

