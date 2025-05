Congressi | a Pisa il 17 raduno sulla Chirurgia robotica oncologica eccellenza dell’Aoup

Pisa si prepara a ospitare il 17° congresso della Sergs sulla chirurgia robotica oncologica, dal 5 al 7 giugno. Questo evento rappresenta un'opportunità imperdibile per approfondire le ultime innovazioni e condividere esperienze tra esperti di fama mondiale. In un'epoca in cui la tecnologia rivoluziona la medicina, la chirurgia robotica emerge come una vera eccellenza, promettendo interventi meno invasivi e recuperi più rapidi per i pazienti. Non perdere l'occasione di essere parte di questa

Pisa, 30 maggio 2025 – Dal 5 al 7 giugno al Palatodisco (via Palazzetto, 11 a San Giuliano Terme, inizio alle 8.30) si tiene il 17° congresso della Sergs-Società europea di chirurgia robotica ginecologica, che vedrà riuniti i principali esperti internazionali del settore, con uno spazio di confronto multidisciplinare per promuovere l'aggiornamento scientifico, la diffusione delle migliori pratiche e la formazione continua dei professionisti. Il congresso è presieduto da Vito Cela, ginecologo dell'Aoup, dal 2020 membro del consiglio della società Consiglio - SERGS (co-presidenti Tommaso Simoncini, direttore Ostetricia e Ginecologia 1 dell'Aoup e Vanna Zanagnolo dell'Ieo-Istituto europeo oncologico nonché attuale presidente della Sergs).

Medicina, Pisa ospita il 17° Congresso di chirurgia robotica ginecologica: l'Aoup al vertice dal 2007

Dal 5 al 7 giugno, Pisa diventa il cuore pulsante della chirurgia robotica ginecologica con il 17° congresso della Sergs.

