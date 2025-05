Confessione shock di Alessio Tucci | i dettagli dell' omicidio di Martina

Le parole di Alessio Tucci rivelano un'orribile realtà, un omicidio che scuote l’Italia e riaccende il dibattito sulla violenza di genere. La confessione choc, con dettagli agghiaccianti, mette in luce la fragilità delle vittime in situazioni di vulnerabilità. In un momento in cui sempre più persone si mobilitano per dire basta alla violenza, queste dichiarazioni ci sfidano a riflettere su quanto sia urgente cambiare la narrativa. La vita di Martina merita giustizia.

"Ha colpito Martina quando lei era di spalle. Una volta e poi dopo, successivamente, ha sferrato un altro paio di colpi con questa pietra. Ha detto che poi a un certo punto Martina non era più in vita e l'ha coperta". Così l'avvocato di Alessio Tucci racconta la confessione del suo assistito. "Non sappiamo se era ancora viva, Tucci ha dichiarato che la povera Martina non respirava più, ha sentito che non respirava più", ha aggiunto il legale. "Non c'è stato accanimento. Ci sono stati questi tre colpi e la ragazza poi ha perso i sensi quasi subito. Accanimento non c'è stato per il numero dei colpi inferti", ha concluso Tucci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Confessione shock di Alessio Tucci: i dettagli dell'omicidio di Martina

Afragola, “l’ho uccisa perché mi ha lasciato”: Alessio Tucci confessa l’omicidio di Martina Carbonaro

Un tragico omicidio scuote Afragola, dove Alessio Tucci, 19 anni, ha confessato di aver ucciso la sua fidanzata 14enne, Martina Carbonaro.

