confesercenti abruzzo dice no ai parchi commerciali nei capannoni dismessi

Confesercenti Abruzzo alza la voce contro la proposta di legge per trasformare capannoni dismessi in parchi commerciali. Un deciso no che risuona in un contesto di crescente attenzione verso il recupero sostenibile degli spazi urbani. Lido Legnini e Carlo Rossi evidenziano l'importanza di preservare l'identità locale e promuovere attività commerciali più etiche. Sarà interessante vedere come si evolverà questo dibattito nel contesto della ripresa economica post-pandemia!

Contrarietà alla proposta di legge che permetterebbe la conversione dei capannoni industriali dismessi in parchi commerciali. È quanto ribadisce la Confesercenti Abruzzo, rappresentata dal direttore regionale Lido Legnini e dal funzionario Carlo Rossi, durante l'audizione di ieri mattina, 29.

