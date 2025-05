Confernza Trump-Musk | addio al governo

In un'epoca in cui le alleanze tra tecnologia e politica plasmano il futuro, Trump e Musk si preparano a lasciare un segno indelebile. La conferenza stampa allo Studio Ovale segna non solo la fine di un capitolo, ma anche l'inizio di un nuovo dialogo tra innovazione e governance. Mentre Musk si allontana dal governo, sarà interessante osservare come la sua influenza continuerà a farsi sentire. Riuscirà l’ex presidente a mantenere viva questa sinergia?

3.04 "Terrò una conferenza stampa con Elon Musk allo Studio Ovale. Sarà il suo ultimo giorno, ma non proprio, perché sarà sempre con noi e ci aiuterà in ogni momento. Elon è fantastico!", ha annunciato Trump su Truth. Poi ha duramente criticato la sentenza, riormata oggi dalla Corte d'Appello,, che impediva a Trump di imporre dazi. "L'orribile decisione stabilisce che avrei dovuto ottenere l'approvazione del Congresso per i dazi.Se questa sentenza fosse stata mantenuta avrebbe distrutto il potere presidenziale!". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

