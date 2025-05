Conferma supplenti su sostegno | istruzioni MIM per il 2025 26

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha messo in moto un'importante novità per il 2025/26: la conferma dei supplenti su posto di sostegno. Con un processo chiaro e articolato in quattro fasi, si punta a garantire stabilità e continuità didattica per gli studenti con bisogni speciali. Un passo avanti verso una scuola più inclusiva! Scopri come queste nuove indicazioni possono fare la differenza nel tuo istituto.

Il MIM ha diffuso la nota del 29 maggio 2025 con le prime indicazioni operative per la conferma dei supplenti su posto di sostegno. Il processo si articola in quattro fasi e coinvolge dirigenti scolastici, famiglie e docenti. In attesa delle istruzioni definitive per il nuovo anno scolastico, ecco come procedere. Prima fase: richiesta delle . Conferma supplenti su sostegno: istruzioni MIM per il 202526 . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Conferma supplenti di sostegno 2025/26: prima disponibilità, domanda 150 preferenze, nomina. RISPOSTE AI QUESITI

La continuità didattica per i docenti di sostegno nel 2025/26 segna un passo importante verso una scuola più stabile e inclusiva.

Riporta orizzontescuola.it: Continuità didattica per il docente di sostegno anche per il 2025/26 nel caso in cui abbia avuto una supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025. Chi può essere confermato, su quali posti, come funziona l ...

Conferma del docente di sostegno: il Ministero fornisce istruzioni tardive sulla procedura

Secondo flcgil.it: La FLC CGIL ribadisce la propria contrarietà rispetto al provvedimento la cui procedura risulta inadeguata e farraginosa ...

Conferma supplenza di sostegno 2025/26: ci saranno due fasi, ecco in cosa consisterà la fase “zero”

orizzontescuola.it scrive: Incontro importante oggi al Ministero tra Amministrazione e sindacati circa le modalità di conferma dei docenti con incarico a tempo determinato sui posti di sostegno. Secondo quanto riporta il resoco ...