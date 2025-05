Conferma supplenti di sostegno 2025 26 | prima disponibilità domanda 150 preferenze nomina RISPOSTE AI QUESITI

La continuità didattica per i docenti di sostegno nel 2025/26 segna un passo importante verso una scuola più stabile e inclusiva. Chiara Cozzetto, della Presidenza Anief, chiarisce come funzionerà la conferma per i supplenti: chi ha lavorato fino al 30 giugno o 31 agosto potrà avere la priorità. Un'opportunità imperdibile per garantire agli studenti un percorso educativo coerente e di qualità. Scopri tutti i dettagli!

Continuità didattica per il docente di sostegno anche per il 202526 nel caso in cui abbia avuto una supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025. Chi può essere confermato, su quali posti, come funziona la procedura. Ce lo spiega Chiara Cozzetto della Presidenza Anief, dopo una riunione di informativa al Ministero in cui è stata illustrata la nota di chiarimenti della procedura inviata agli Uffici Scolastici. L'articolo Conferma supplenti di sostegno 202526: prima disponibilità, domanda 150 preferenze, nomina. RISPOSTE AI QUESITI . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente

Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025.

Conferma del docente di sostegno: il Ministero fornisce istruzioni tardive sulla procedura

Si legge su flcgil.it: La FLC CGIL ribadisce la propria contrarietà rispetto al provvedimento la cui procedura risulta inadeguata e farraginosa ...

Conferma supplenza di sostegno 2025/26: ci saranno due fasi, ecco in cosa consisterà la fase “zero”

Secondo orizzontescuola.it: Incontro importante oggi al Ministero tra Amministrazione e sindacati circa le modalità di conferma dei docenti con incarico a tempo determinato sui posti di sostegno. Secondo quanto riporta il resoco ...

Docenti supplenti di sostegno confermati da famiglie: richieste entro il 31 maggio

Scrive orizzontescuola.it: Con il decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito le modalità per attuare ...