Marquinhos si presenta carico e determinato in vista della sfida con l'Inter: "Vogliamo portare la Champions a Parigi!" Un'affermazione che risuona in un contesto di grande attesa, dove il PSG punta a valorizzare il talento e la strategia di Luis Enrique. Ma attenzione: l’Inter non è da sottovalutare, forti di una squadra che sa come affrontare le grandi sfide. Chi avrà la meglio? La Champions è più vicina di quanto pensiamo!

Conferenza stampa Marquinhos pre PSG Inter: «Vogliamo portare la Champions a Parigi! Inter? Sappiamo quanto sono forti.» Le parole del difensore. Cosi Marquinhos, nella conferenza stampa pre PSG Inter: LUIS ENRIQUE- « Ha un ruolo molto importante, sin dall'inizio ha lavorato soprattutto sulla parte mentale. Si tratta di gestire le emozioni della partita durante i novanta minuti. È una cosa fondamentale per ottenere i risultati che vogliamo. Sin dal suo arrivo ha lavorato molto su questo aspetto: quando si guarda la nostra stagione, anche nei suoi momenti difficili, siamo sempre stati in grado di ribaltare le partite, anche grazie all'impatto avuto da Luis Enrique con il club.

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, si prepara a incontrare i media in vista della finale di Champions League contro il PSG.

