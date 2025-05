Conferenza stampa Lautaro pre PSG Inter | La Champions è un obiettivo che mi manca affrontarla da capitano è diverso Ecco perché devo dire grazie a questo club

In attesa della finale di Champions League, Lautaro Martinez si prepara a vivere un momento unico: affrontare il PSG da capitano dell’Inter. Le sue parole sono un inno alla determinazione e all’amore per i colori nerazzurri. Per Lautaro, questo trofeo è più di un obiettivo: è un sogno che si avvera. La tensione cresce, ma il grande calcio ha sempre la capacità di trasformare la pressione in gloria. Chi trionferà?

Conferenza stampa Lautaro pre PSG Inter: le parole del capitano dei nerazzurri alla vigila della finale di Champions League. La conferenza stampa di Lautaro Martinez: queste le parole dell'attaccante e capitano dell ' Inter alla vigilia alla finale di Champions League di domani a Monaco di Baviera contro il PSG (l'argentino si presenterà in compagnia di Nicolò Barella e del tecnico Simone Inzaghi). La conferenza avrà inizio alle ore 16.45, noi di InterNews24 la seguiremo live. COSA SIGNIFICA PER ME GIOCARE UN'ALTRA VOLTA UNA FINALE DI CHAMPIONS E COME E' CAMBIATO IL GRUPPO RISPETTO A ISTANBUL? – « Mi manca solo la Champions? Ho vinto tanto con la nazionale e con l'Inter, è un obiettivo questo che mi manca, anche se non ci penso.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium

Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

