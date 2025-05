Conferenza stampa Inzaghi pre PSG Inter LIVE | le parole del tecnico nerazzurro

In attesa della finale di Champions League, Simone Inzaghi si prepara a scrivere un'altra pagina storica per l'Inter. Le sue parole sono cariche di emozione e determinazione, riflettendo non solo la sfida contro il PSG, ma anche il sogno di una città intera. In un momento in cui il calcio italiano sta cercando di ritrovare il suo splendore, ogni parola di Inzaghi potrebbe rappresentare la chiave per raggiungere la gloria. Non perdetevi i suoi insight!

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Inzaghi pre PSG Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della finale di Champions League. La conferenza stampa di Simone Inzaghi: queste le parole del tecnico dell’ Inter alla vigilia alla finale di Champions League di domani a Monaco di Baviera contro il PSG. La conferenza avrà inizio alle ore 16.45, noi di InterNews24 la seguiremo live. «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» Internews24.com. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Inzaghi pre PSG Inter LIVE: le parole del tecnico nerazzurro

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium

Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Inzaghi Pre Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Inzaghi: Fatto un grandissimo percorso, ora manca l'ultimo passo; Inter, Conferenza Inzaghi pre finale Champions: dove vederla in diretta; Inter-Psg, Inzaghi cura i dettagli: ritiro ad Appiano già stasera e rifinitura domani alle 17.30 all'Allianz A; Finale UCL: la conferenza di Thuram e Darmian LIVE. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Conferenza stampa Inzaghi pre PSG Inter: ecco quando parlerà il tecnico

informazione.it scrive: Conferenza stampa Inzaghi pre PSG Inter: ecco quando parlerà il tecnico in vista della finale di Champions League di domani Simone Inzaghi si presenterà oggi in conferenza stampa per presentare la gar ...

Inter-Psg, oggi la conferenza stampa di Simone Inzaghi: orario e dove vederla in tv

Come scrive corrieredellumbria.it: E' la vigilia della finale di Champions League. Domani sabato 31 maggio l'Inter sfiderà il Psg di Luis Enrique campione di Francia all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Tra gli appuntamenti clou del ...

Finale CL, conferenza Inter con Inzaghi e i due capitani. PSG blindatissimo

Secondo fcinter1908.it: L'Inter sta vivendo la vigilia della finale di Champions. Arrivata a Monaco in albergo, la squadra ha pranzato e nel pomeriggio è attesa dagli impegni istituzionali, conferenza stampa e interviste sin ...