Conferenza stampa Dembelé pre PSG Inter: «Orgoglioso di essere arrivato in finale di Champions! Pallone D’Oro? L’importante sono i trofei di squadra.» Le parole dell’esterno. Cosi Dembelè, nella conferenza stampa pre PSG Inter: ARRIVARE IN FINALE DI CHAMPIONS- « Come ho detto più volte, sono molto orgoglioso di essere arrivato in finale. Abbiamo lavorato sodo, non è stato sempre facile: non siamo partiti bene, ma abbiamo fatto la differenza nella seconda parte dell’annata. Essere qui è eccezionale, è un momento di grande gioia» PALLONE D’ORO- « Sono ripetitivo, l’importante sono i trofei di squadra che potrei vincere e non su quelli individuali. 🔗 Leggi su Internews24.com