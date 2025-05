Conferenza stampa Barella pre PSG Inter | La nostra forza è sempre stata la squadra ho sognato tante volte di rigiocare la finale di Champions Vi spiego la scelta della terza maglia

Nicolò Barella, in conferenza stampa pre PSG-Inter, ha svelato il segreto della forza nerazzurra: “La nostra unità è la vera potenza”. Il sogno di rigiocare una finale di Champions si avvicina e il centrocampista racconta anche la scelta della terza maglia, simbolo di un’identità forte. In un’era in cui il lavoro di squadra è fondamentale, l’Inter punta a scrivere la storia. Sarà un match che potrebbe cambiare tutto!

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Barella pre PSG Inter: le parole del centrocampista dei nerazzurri alla vigila della finale di Champions League. La conferenza stampa di Nicolò Barella: queste le parole del centrocampista e vice capitano dell ‘ Inter alla vigilia alla finale di Champions League di domani a Monaco di Baviera contro il PSG (l’azzurro si presenterà in compagnia di Lautaro Martinez e del tecnico Simone Inzaghi). La conferenza avrà inizio alle ore 16.45, noi di InterNews24 la seguiremo live. ETO’O 15 ANNI FA DISSE CHE LE FINALI NON SI GIOCANO MA SI VINCONO, PRONTI PER GIOCARE UNA PARTITA DEL GENERE? – « Io non lo posso dire perché ne ho anche perse (ride, ndr). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Barella pre PSG Inter: «La nostra forza è sempre stata la squadra, ho sognato tante volte di rigiocare la finale di Champions. Vi spiego la scelta della terza maglia»

