Condanne per oltre settant’anni Tragica esplosione di Gubbio riqualificato il reato più grave

Un’ombra di giustizia si abbatte su Gubbio: dopo cinque anni dall'tragica esplosione alla Greenvest, la Corte d’Assise di Perugia ha inflitto oltre settant'anni di condanne ai responsabili. La morte di Samuel Cuffaro ed Elisabetta D’Innocenti ha scosso una comunità, ponendo riflettori sulle normative di sicurezza sul lavoro. Questo caso riaccende il dibattito sulla responsabilità aziendale e sull'importanza della prevenzione in un'era in cui il rispetto

Perugia, 30 maggio 2025 – Cinque condanne per l’ esplosione, il 7 maggio 2021, alla Greenvest di Canne Greche di Gubbio. La Corte d’Assise di Perugia ha ritenuto Alessandro Rossi, Luciano Rossi, Gabriele e Maria Gloria Muratori, Giorgio Mosca responsabili per la morte di Samuel Cuffaro, 19 anni, e di Elisabetta D’Innocenti, 52, e per il ferimento, con gravi danni permanenti, di Alessio Cacciapuoti e Kevin Dormicchi. Samuel ed Elisabetta rimasero uccisi nell’esplosione che distrusse il casolare dove era stato realizzato un laboratorio per il trattamento della cannabis che, secondo quanto ricostruito, veniva sottoposta a un lavaggio con pentano per ridurne il contenuto di Thc e renderla legale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Condanne per oltre settant’anni. Tragica esplosione di Gubbio, riqualificato il reato più grave

Cerca Video su questo argomento: Condanne Oltre Settant Anni Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Condanne per oltre settant’anni. Tragica esplosione di Gubbio, riqualificato il reato più grave. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Condanne per oltre settant’anni. Tragica esplosione di Gubbio, riqualificato il reato più grave

Da lanazione.it: Pene da dieci a diciotto anni. L’aula piena dei familiari e degli amici delle vittime e delle due persone rimaste ferite. Né Samuel né Elisabetta il giorno dell’incidente avrebbero dovuto essere lì ...

La Procura: condanne fino a 6 anni

Lo riporta msn.com: Tangenti per i lavori sul metrò, chieste le condanne. Tra gli imputati, tre società, fra cui anche la Siemens ...

'Ndrangheta in Lombardia: confermate le condanne a oltre 16 anni per i boss del Comasco

Lo riporta affaritaliani.it: Il procedimento, già segnato da oltre 30 condanne in rito abbreviato, ha visto complessivamente oltre 200 anni di carcere inflitti, con Bartolomeo Iaconis, storico boss della 'ndrangheta lombarda ...